Curso te ensina a cultura LGBTQIA+ de A a Z

Nos meses de maio e junho acontece a programação Legítima Diferença, com ações em rede em diferentes unidades, que buscam evidenciar realidades e desconstruir preconceitos e estereótipos vinculados às pessoas LGBTQIA+. O Sesc Santo Amaro participa desta programação com o Curso LGBTQIA+ de A a Z, com Letícia Lanz de Souza, dividido em seis aulas de 25 de maio até 15 de junho, terças e sextas (exceto dia 28/05), sempre às 19h e gratuito.

Introdutório e com linguagem didática para todos os públicos, o curso apresenta os principais conceitos, processos e eventos ligados ao universo da diversidade. O objetivo é trazer conhecimento aos participantes sobre as vivências LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, queers, interssexuais, assexuais e outros grupos e variações de sexualidade e gênero), trazendo à tona questões como a falta de informação – que gera o preconceito – e o entendimento de que esses grupos sempre estiveram presentes na vida das pessoas.

A mediadora Letícia Lanz aborda temas que antes eram marginalizados nas discussões e tomadas de decisão da sociedade, mas que a partir do final do século XX, passaram a frequentar cada vez mais as páginas dos principais jornais, revistas, horário nobre da programação televisiva e as redes sociais na internet.

Letícia desmistifica as principais ideias, conceitos e processos relacionados à temática LGBTQIA+, sobre os grupos e siglas que caracterizam sua representatividade e os termos e classificações criados durante os últimos anos. A discussão e ampliação do papel desses indivíduos no contexto das relações humanas dá o tom dos debates e proporciona a ampliação do compartilhamento de informações a respeito do tema.

PROGRAMAÇÃO DE AULAS:

Aula 1 – Temas:

– Natureza e sociedade: por que as pessoas são como são?

– A diferença crucial entre “identificação” e “escolha” para a compreensão da pessoa LGBTQIA+.

Aula 2 – Temas:

– Sexo, gênero e orientação sexual: 3 conceitos fundamentais para se entender a população LGBTQIA+ (e toda a população do planeta…).

– Quem são as pessoas LGBTQIA+ e como, e em que elas diferem da população em geral.

Aula 3 – Temas:

– É normal e é legal ser uma pessoa LGBTQIA+?

– O que querem (e o que não querem) as pessoas LGBTQIA+.

Aula 4 – Temas:

– O que significa dizer que uma pessoa é cisgênera ou transgênera?

– De que forma a família, a comunidade e a sociedade reagem a pessoas LGBTQIA+?

Aula 5 – Temas:

– O que são transidentidades (travesti, transexual, homem trans, etc.) e como e porque elas estão abrigadas sob o chamado “guarda-chuva” transgênero (o “T” da sigla LGBTQIA+).

– “LGBTQIA+FOBIA”: preconceito, discriminação, marginalização, exclusão e violência contra pessoas LGBTQIA+.

Aula 6 – Temas:

– Existe “ideologia de gênero”? O que vem a ser e como isso afeta a população LGBTQIA+?

– O futuro da população LGBTQIA+.

SOBRE A PALESTRANTE

Letícia Lanz de Souza, é psicanalista freudiana. Mestra em Sociologia e Especialista em Gênero e Sexualidade. Poeta, pensadora e escritora, formou-se também em Economia e fez mestrado em Administração de Empresas. Fez diversas especializações no exterior, entre as quais Saúde e Forma Física (Londres) e Desenvolvimento de Pessoas (Tóquio). Mulher transgênera, casada há 44 anos. Publicou o livro “O Corpo da Roupa: uma introdução aos estudos transgêneros” (Ed. Transgente), entre outros. Fundou em 1978 a “Companhia para Crescer”, entidade sem fins lucrativos voltada para a disseminação de conhecimentos e métodos relacionados ao desenvolvimento humano.

Mais informações em: www.leticialanz.blogspot.com.br

SERVIÇO

CURSO ON-LINE: LGBTQIA+ DE A a Z – COM LETÍCIA LANZ

Quando: de 25 de maio a 15 de junho, terças e sextas (exceto dia 28/05)

Horário: 19h

Plataforma: Microsoft Teams

Classificação: 16 anos

Gratuito

Inscrições a partir de 18/05, às 14h em inscricoes.sescsp.org.br