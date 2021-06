Curitiba: 6 pontos turísticos espetaculares da capital do Paraná

A capital paranaense é repleta de belezas, mas é um destino que costuma confundir bastante os visitantes. Estejam eles viajando de Ponta Grossa a Curitiba ou de outros locais como, São Paulo e Rio de Janeiro, precisam de um bom roteiro para conhecer todas as belezas que compõem essa cidade.

Mesmo pessoas que passam de 6 a 8 dias não conseguem conhecer tudo o que esse lugar pode oferecer. Por isso o nó na cabeça dos viajantes: são tantos lugares bonitos que o turista acaba ficando perdido querendo conhecer tudo.

Pensando nisso, trouxemos um conteúdo que mostra algumas das belezas de Curitiba, servindo como um ponto inicial para você que deseja conhecer esse lugar de cultura tão diversificada.

Jardim Botânico

O primeiro ponto turístico – e talvez um dos mais conhecidos da cidade – é o Jardim Botânico, que reúne um acervo natural incrível. A estufa também é um dos lugares mais fotografados da cidade, o que não causa nenhuma estranheza, porque a construção sai muito bem nas fotos.

Mais do que ir apenas para tirar fotos, o lugar é ótimo para fazer caminhadas, colocar a leitura em dia e visitar o Museu Botânico de Curitiba, atividades que tornam as experiências no Jardim ainda mais incríveis.

Ópera Arame

Outro ícone arquitetônico da cidade, que acabou se tornando um de seus principais pontos turísticos, é a Ópera de Arame. O teatro da cidade recebe diversos tipos de espetáculos culturais e até mesmo formaturas de faculdade.

Como mencionamos acima, apenas sua arquitetura já faria valer a visita. A Ópera, no entanto, conquista ainda mais por ser rodeada por uma vegetação nativa.

Parque Tanguá

Existem diversos parques em Curitiba, mas o Parque Tanguá se tornou o mais famoso entre as pessoas que visitam a cidade. Entre seus principais atrativos estão sua construção em forma de castelo, que chama a atenção quando é vista de longe, e a paisagem incrível que se forma durante o pôr do sol.

O melhor a se fazer é você mesmo conhecer o lugar e descobrir o que mais te encanta no Parque Tanguá.

Mercado Municipal

Mais do que apenas um ponto turístico, o Mercado Municipal também é perfeito para conhecer um pouco mais sobre a cultura curitibana. O local tem uma variedade imensa de opções gastronômicas, passando pela culinária japonesa, pastelarias, restaurantes árabes e culinária orgânica. Ou seja, é capaz de agradar diversos paladares.

Vale a pena também ficar de olho na programação de eventos que rolam no mercado. Frequentemente ocorrem festivais e outras celebrações, como o Natal no Mercado, que é impecável.

Hard Rock Café Curitiba

Restaurantes Hard Rock Café existem em alguns lugares do mundo, porém são poucas as cidades que recebem uma atração turística como essa. Curitiba é uma das escolhidas.

Com estrutura grandiosa e decoração cheia de detalhes da cidade, o Hard Rock é um lugar para ir com tempo para aproveitar tudo. Para ser completa, a experiência deve ser feita com calma. Além da decoração inovadora, há diversas opções de comes e bebes que são incríveis.

Feirinha do Largo da Ordem

Por fim, qualquer cidade tradicional e repleta de cultura precisa ter uma feirinha que conta a história do local da maneira mais natural possível. Curitiba tem a Feirinha do Largo da Ordem, que funciona no centro da cidade aos domingos.

Religiosamente, todo final de semana curitibanos e turistas aparecem na feirinha para conhecer os artesanatos da cidade. Muitos aproveitam a região também para curtir a gastronomia local, passeando em bares e restaurantes.

Curitiba é um lugar incrível e inclui outras diversas belezas que, infelizmente, não cabem em apenas um post. Diversificada e com uma cultura bem intensa, a capital conta com lugares maravilhosos e moradores receptivos. Por isso, conhecer Curitiba é uma ótima jogada quando se pensa em um ambiente tranquilo e com paisagens maravilhosas.