Curaçao apresenta livro para colorir durante a quarentena

Com uma variedade de tons caribenhos, Curaçao apresenta um caleidoscópio de cores onde são percebidos desde amarelos ensolarados e azuis celestes até índigos e fúcsias mais vibrantes. Como mais uma forma de levar aos turistas espalhados pelo mundo uma experiência diferente durante a quarentena, o Curaçao Tourist Board (Escritório de Turismo de Curaçao) convidou quatro artistas (Dewi Maja, Carel Rink, Serena Israel e Krysten Waller Diemont) para criarem desenhos para colorir e unificou-os na divertida publicação “Color Curaçao”.

“Nas páginas do livro Color Curaçao são apresentadas lindas peças indicativas das principais atrações da ilha e de seu espírito envolvente. Planejado para todas as idades, esperamos que este dushi projeto traga um pouco de sol e boas vibrações aos amigos de Curaçao, onde quer que estejam”, destaca Rebecca Marval, Diretora de Marketing do Curaçao Tourist Board.

A artista Dewi Maja, do Studio Tropicana, cria obras de arte em cores por número e ensina oficinas de pintura e artesanato para crianças. Já o holandês Carel Rink é conhecido por ter esculpido uma cabra (Goatchi) com olhos arregalados e pintada à mão usando técnicas divertidas. Serena Israel, criadora da famosa Chichi (figura caribenha sensual e bem arredondada), conseguiu tornar a boneca em um símbolo icônico da arte e cultura da ilha. Krysten Waller Diemont é um artista que cria inicialmente seus desenhos digitalmente a partir de rabiscos abstratos.

A publicação “Color Curaçao” foi produzida em cinco idiomas (inglês, espanhol, português, holandês e alemão) e será distribuída impressa pelos correios nos mercados prioritários do destino, além de ser disponibilizada nas redes sociais e enviada por e-mail para download, pois pode ser impressa para ser colorida. O Turismo de Curaçao convida a todos que publicarem seus desenhos pintados que marquem a hashtag #ColorCuracao para serem postados nas redes sociais da ilha.