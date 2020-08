Cunhados do pó caem no Jd dos Lírios

Dois comparsas conhecidos como ‘cunhados do pó’ caíram na manhã desta segunda-feira (3) após da Gama/Guarda Municipal de Americana no Jardim dos Lírios. Durante patrulhamento de rotina, a equipe da Guarda Municipal patrulheiros Cauê, Bispo e Juliana, tiveram êxito em localizar drogas com uma mulher de 32 anos.

Segundo informações, quando a equipe entrou na rua Jaçanã suspeitou da parte, que trazia consigo 14 pedras de crack e a quantia de R$ 46,15. De imediado, a abordada confessou aos policiais que havia mais drogas em sua residência. Posteriormente, a equipe se dirigiu até o local e deparou-se com outro indivíduo, de 41 anos, cunhado da abordada, que passava a noite em sua residência. Além disso, constatou o restante das drogas, sendo: 27 porções de cocaína, 01 tijolo de maconha, balança de precisão e três celulares.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada para Delegacia de Polícia e após os trâmites legais, foi determinada a prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.