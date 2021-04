Cultura destaca livros mais lidos na Biblioteca de Nova Odessa

O Dia Mundial do Livro, comemorado na última sexta-feira (23), é uma data escolhida pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) para celebrar o livro, incentivar a leitura, homenagear autores e refletir sobre os seus direitos legais. A data foi escolhida em homenagem aos escritores Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega e William Shakespeare, que morreram em 23 de abril de 1616.

Em Nova Odessa, apesar de a Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves ainda estar fechada ao público desde o começo da pandemia de Covid-19, a procura pelo acervo de aproximadamente 20 mil livros continua intensa mesmo na quarentena. A expectativa é que o espaço volte a emprestar livros em breve.

Segundo o diretor municipal de Cultura, Cadú Pinotti Junior, “toda semana as pessoas vêm aqui no portão ou ligam pedindo para usar a Biblioteca e emprestar livros, mas não estamos podendo atender nas fases emergencial e vermelha”. “Isso se deve pelo fato da leitura ainda ser um hábito cultural em boa parte da população, e que acaba gerando benefícios aos leitores. A leitura ajuda a estimular a criatividade, trabalha a imaginação, contribui para o enriquecimento do vocabulário, melhora a escrita e ainda exercita a memória”, apontou.

De qualquer forma, num levantamento feito pela Cultura, entre os dez livros mais lidos pelos munícipes nos últimos anos, estão romances clássicos da Literatura em Português e histórias de ficção traduzidas do Inglês.

Os títulos mais procurados no período foram “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, “Iracema”, de José de Alencar, “Capitães de Areia”, de Jorge Amado, “A Luz Através da Janela”, de Lucinda Riley, “Querido John”, de Nicholas Sparks, “Laços Inseparáveis”, de Emily Giffin, “A Escolha dos Três”, de Stephen King, “Queimada”, de P.C. Cast e Kristin Cast, e “Conspiração Mortal”, de Nora Roberts.

“No Instagram da Cultura (@culturanovaodessa), já estamos começando a publicar várias novidades e dicas sobre o setor cultural, e a leitura com certeza faz parte dessa riqueza que temos na cidade. Hoje publicamos um quadro para as pessoas enviarem frases inspiradoras de como a leitura é importante na nossa vida. Além de informação, queremos trazer engajamento e conteúdo relevante para a população”, acrescentou.

Segundo ele, apesar de ainda estar fechada para empréstimos de livros, “vamos reabrir muito em breve nossa Biblioteca Municipal, provavelmente ainda em maio, tanto para retirada de livros quanto para espaço de leitura. Apenas a Brinquedoteca continuará fechada”, adiantou Cadú. A Biblioteca Municipal de Nova Odessa fica na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro. O telefone é o (19) 3466-2196, e o e-mail, o [email protected]