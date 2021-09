Cultura de Santa Bárbara lança novo WhatsApp

Pensando nesta volta dos eventos culturais, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou dois novos canais para informar exclusivamente a população sobre a programação cultural e turística via aplicativo WhatsApp, com um novo número, e e-mail. Além de mais agilidade e praticidade, ficará mais fácil compartilhar as ações culturais com os contatos.

Para participar das listas de transmissão do WhatsApp oficial da Secretaria e receber os e-mails informativos, é preciso se inscrever pelo link www.santabarbara.sp.gov.br/agendasbo e preencher alguns dados básicos.

O envio da programação cultural do Município será realizado por meio de domínio próprio da Administração Municipal (@santabarbara.sp.gov.br) e número de telefone oficial da Secretaria de Cultura e Turismo, (19) 99851-0983.



Vale ressaltar que em nenhum momento a Secretaria solicitará ao usuário informações que não forem necessárias para seu progresso na plataforma de cadastro ou no envio da programação cultural pelo aplicativo WhatsApp e e-mail.

A Secretaria também está presente nas principais redes sociais, como Facebook (/culturasbo) e Instagram (@culturasbo), compartilhando eventos, oficinas e informações importantes de Santa Bárbara para atrair o maior número possível de interessados.

Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser respondidas pelo e-mail: [email protected]rbara.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.