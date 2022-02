Cultura Barbarense homologa 150 artistas

Catalogar artistas, empresas e coletivos que produzem arte e cultura em Santa Bárbara d’Oeste, bem como identificar as expressões artísticas existentes. Esse é o objetivo do Mapa da Cultura Barbarense – cadastro que coleta dados da área cultural de Santa Bárbara d’Oeste – que já homologou 150 inscritos. O preenchimento segue aberto e deve ser feito no www.santabarbara.sp.gov.br/mapadacultura

Os segmentos dos 150 homologados são Artes Visuais (47), Teatro (39), Música (23), Dança (20), Literatura e Narrativa Oral (12), Patrimônio Imaterial (4), Cultura Popular e Urbana (1) e outros (4).

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Conselho Municipal de Política Cultural, o Município já realizou cinco homologações, duas em outubro de 2020 e, em 2021; em fevereiro, julho e outubro, que podem ser consultadas no mesmo site da iniciativa. A Secretaria mantém aberto o site do cadastro e planeja nova homologação em março deste ano.

A ação é a porta de entrada para que profissionais de diversas manifestações artísticas possam participar de ações futuras da Administração Municipal. Lançado em julho de 2020, o cadastro auxiliar o Conselho na elaboração das Chamadas Públicas da Lei Federal Aldir Blanc.

O Mapeamento é destinado aos artistas, técnicos (as), agentes culturais, fazedores(as) de cultura, eventos e demais profissionais da cadeia produtiva cultural, de todos os segmentos culturais (teatro, artes visuais, música, cultura popular e urbana, dança, patrimônio histórico, literatura e narrativa oral e outros) residentes na cidade.

O processo de validação dos dados vem sendo coordenado pela Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamentos e Fiscalização do Conselho (CASAF) por meio da conferência de documentos que comprovam a residência no Município de Santa Bárbara d’Oeste, clipping com comprovações de atividades ou ainda a visita presencial na sede de Empresas, Entidades, Organizações Sociais e Cooperativas que enviaram seu cadastro no Mapa da Cultura Barbarense.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Cultura e Turismo dispõe de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo e-mail [email protected].