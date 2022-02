DIG vai a depósito e recupera R$ 50 mil em fios de cobre

Ação da DIG de Americana terminou na apreensão de quase 1 tonelada de cobre esta sexta-feira. A ação dos investigadores foi no bairro São Vito, um dos mais tradicionais da cidade. Os policiais da DIG deflagraram a 2ª Fase da Operação CUPRUM, que visa combater o grande número de furtos de fios e cabos elétricos, que tem ocorrido nas empresas de Americana e Região do Polo Têxtil.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, e que resultaram na apreensão de 835 quilos de cobre já descascado, cujo valor é estimado em R$ 50 mil, já que na forma que foi apreendido é vendido como sucata. Segue como investigado o empresário M.G. 47. Os investigadores da DIG calculam que o prejuízo dessas empresas seja de ao menos 10 vezes esse valor.

O material foi apreendido num estabelecimento de compra e venda de reciclados, que no Bairro São Vito. No local havia cerca de 08 funcionários, porém o proprietário do estabelecimento, responsável pela compra do material, não estava no local.

Toda fiação foi apreendida e depositada em local seguro, à disposição da Justiça.