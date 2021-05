Cuidados com a pele podem garantir selfie perfeita?

Professor e biomédico Dr. Thiago Martins garante que com cuidados específicos, sua pele vai precisar só de filtro solar

Quem assiste ao Big Brother Brasil 2021 assiduamente deve ter reparado que as participantes desta edição são apaixonadas por maquiagens. Uma delas, a Juliette, inclusive é, além de advogada, uma excelente maquiadora. Mas, ao contrário das redes sociais, em que o uso de filtros ajudam a tapar as imperfeições da pele e valorizar o que temos de melhor no rosto, na televisão, nem mesmo uma boa maquiagem é capaz de esconder aquelas marcas indesejadas.

Quando a câmera foca no rosto de algumas das sisters – como a própria Juliette, Sarah e Thais, por exemplo – é possível ver manchas de espinhas, poros dilatados, rugas de expressão, entre outras marcas. Pela TV não tem como colocar filtros, e a imagem que vemos é a mais semelhante à realidade.

A busca pela pele e rosto ideais está cada vez mais intensa. Para se ter uma ideia, um estudo da Academia Americana de Cirurgia Facial Plástica e Reconstrutiva feito em 2019 mostrou que 55% dos cirurgiões plásticos relataram ter atendido pacientes solicitando procedimentos para “melhorar sua aparência em selfies”. O número é 13% a mais que no ano anterior. Já em 2020, o percentual foi de 42%.

O professor e biomédico Dr. Thiago Martins, que recebe em seu consultório pacientes querendo ficar cada vez mais Instagramáveis, defende que ficar bem na selfie é possível, sem cirurgias e sem filtro virtuais.

“Primeiro eu tento explicar que, na verdade, uma boa foto tem muito a ver com postura, ângulo, luz do lugar, sem contar as diversas opções de filtros. Mas, para além dessas questões digitais, é ter uma pele saudável, que, independente de filtro, maquiagens e closes de televisão, a pele vai ficar bonita”, pontua. “A gente tem visto no Big Brother, a maquiagem até disfarça um pouco, mas se você reparar com atenção, tem poros muito abertos e espinhas mais inflamadas. Não há base que dê jeito”, afirma.

O ideal mesmo é ter ajuda de um profissional. Seja para sair bem nas fotos, vídeos ou na vida real. “Não adianta também seguir receitas de internet para cuidar da pele, tratar espinhas ou botox caseiro. O correto é buscar ajuda de um profissional que possa orientar nos cuidados específicos. Se cuidar direito da pele, o único filtro necessário será o solar”, recomenda.

Ainda de acordo com o Dr. Thiago Martins, os profissionais da área da estética se deparam diariamente com pacientes à procura de resultados nem sempre reais e com desejos diversos, como: salvar um relacionamento, parecer com a celebridade, etc. “Os profissionais têm o dever de serem sinceros, saber realizar uma consulta, realizar uma avaliação correta e, claro, indicar e executar com maestria os tratamentos”, afirma. “O que mais me realiza como profissional é devolver às pessoas a autoestima que, muitas vezes, estava perdida, mas nem por isso deve prometer o irreal, nem realizar qualquer procedimento”, completa.

O especialista reforça que não segue padrões, pois acredita que a estética deve ressaltar o que cada pessoa tem de belo e, ao mesmo tempo, propõe amenizar e ajudar no que incomoda a pessoa na aparência.

E você, o que acha?

Agora, é só escolher a melhor iluminação. O cenário que mais vai te valorizar. Coloque um filtro (solar sempre, de Instagram, só se for necessário). Faça a foto e pronto, só postar a selfie e esperar os elogios.