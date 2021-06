Cuidado ao lavar o cabelo. Outono inverno, Por Jéssica Yansen*

Lavar o cabelo no outono e no inverno, quando a temperatura é baixa, requer alguns cuidados especiais devido ao uso frequente de água muito quente e do secador, que acaba ressecando mais o couro cabeludo e os fios. No entanto, existem algumas dicas para manter o seu cabelo saudável nessa época do ano. Saiba quais são elas:

– Temperatura da água

Nas estações frias, as pessoas costumam lavar o cabelo com água mais quente ressecando muito mais o fio e o couro cabeludo. O couro cabeludo é uma pele e com a temperatura alta da água acaba ressecando, provocando assim mais descamação. Já os fios acabam abrindo as famosas pontas duplas e enrijece o fio. Para evitar, o ideal é deixar a água de quente para morna.

2 – Redobrar os cuidados no tratamento

Para repor a camada lipídica (óleo) do fio, o ideal é apostar em óleos que têm a tecnologia de nanopartículas para serem facilmente absorvidos pelo fio. Pode ser aplicado antes de dormir e acordar ou sempre que sentir necessidade. Agora, no inverno, por usarmos mais quente a temperatura da água, o ideal é abusar da máscara de hidratação para haver uma compensação pela alta temperatura usada. Devolvendo água ao fio e minimizando os danos. Se você tem o hábito de aplicar condicionador após a máscara pode proceder. Mas a maioria das máscaras devem ser aplicadas após retirada de 60% da água dos fios, assim ela age no córtex e já fecha a cutícula em 5 a 10 minutos. Se quiser um cuidado ainda maior pode dormir com o cabelo preso, com um coque frouxo, deixando os fios alinhados e com menos atrito nos fios durante o sono. Assim, o cabelo fica com menos pontas duplas também! Lembrando que nunca devemos dormir com o cabelo molhado!

3- Tratamentos caseiros

Eles realmente resolvem? Sim, ajudam, mas lembrando que as grandes marcas investem para que os produtos sejam altamente eficazes e com alta tecnologia! Agora, na falta de algum, pode usar uma babosa, por exemplo Aloé vera, aplicando o gel de dentro da babosa e deixando de 40 minutos a 1 hora antes de lavar como um pré-tratamento, e depois hifenizando o couro e aplicando sua máscara profissional durante a lavagem. O mel também é uma opção, pois é rico em proteína e entra como um restaurador. Aplique nos fios secos e deixe agir de uma a duas horas, depois higienize e aplique máscara durante a lavagem

4 – Período de queda

Assim como as árvores, que trocam de folhas, esta época do ano é conhecida por causar mais queda de cabelo para renovação dos fios. Caso isso aconteça, você pode procurar um salão de beleza para fazer esfoliação, nutrição e detox no couro cabeludo e melhorar essa queda. Também existem produtos mais naturais e dermatológicos vendidos na farmácia para tratar a queda dos fios.

5 – Número de lavagens

Posso lavar todos os dias? Essa é uma dúvida frequente. Sim pode e não prejudica os fios desde que você cuide com bons produtos. Se você tem o hábito de fazer exercício todos os dias e transpira muito o couro, o ideal é higienizar ou se você tem a raiz muito oleosa. Pode ser aplicada de duas a três vezes os produtos no couro cabeludo até que sinta o couro limpo. (Shampoo somente no couro, fio não!)

6 – Secador

Sempre ao secar utilize um ótimo protetor térmico, principalmente no outono e no inverno onde secamos mais os fios. Para as cacheadas também há acessório para secar mais rápido e para não perder os cachos!

*Jéssica Yansen é sócia-proprietária do Espaço J, em Vinhedo. É especialista em tratamento capitar e em formação em terapeuta capilar, que cuida do coro cabeludo e toda a estrutura do fio do cabelo. É cabeleireira formada há 12 anos e tem especializações pela Wella e Keune, em coloração, descoloração e corte.