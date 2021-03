Cuca confecciona máscaras para doação a hospitais

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), setor ligado à Unidade de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, está confeccionado máscaras de proteção que estão sendo doadas aos hospitais Municipal e da Unimed. O trabalho vem sendo realizado desde 1º de março, quando se iniciariam as aulas de costura industrial que tiveram que ser adiadas por conta da fase emergencial do Plano São Paulo.

Até o momento, já foram confeccionadas 800 máscaras, e mais 600 estão em processo de confecção. O trabalho é realizado por cinco costureiras, entre profissionais do próprio Cuca e voluntárias. “A Unimed nos doa o TNT e o elástico e, depois de prontas, o material é dividido entre o Hospital Municipal e o Hospital da Unimed. Estamos produzindo, ainda, máscaras de tecido, que serão doadas para as secretarias municipais”, destaca o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Rafael lembrou, ainda, outras parcerias, como a empresa Revive, que doou materiais de costura, e a Sicredi, que disponibiliza uma verba para compra de materiais. “A Prefeitura não tem nenhum gasto. Todo o trabalho é realizado em parceria com o setor privado”, explica.