Cuca abre inscrição para o curso gratuito de Costura Industrial

Cuca abre inscrição para o curso de Costura Industrial, do dia 26 a 29 de outubro , das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados deverão apresentar RG, comprovante de endereço (morador de Americana) e o uso obrigatório de máscaras para a realização da inscrição.

O curso será ministrado no período da manhã, das 8h às 11h, de segunda a quinta-feira, e à tarde, das 13h às 16h, também de segunda a quinta-feira, com início em 03 de novembro de 2020, com previsão de término em dezembro 2020.

O local estará com 60% da capacidade de alunos para que se possa seguir o protocolo do COVID 19, seguindo o decreto da vigilância de saúde, no qual estabelece o distanciamento e uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

O endereço do Cuca é Rua Anhanguera, nº 08, Centro, em frente ao Mercado Municipal.