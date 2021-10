Crystal e R7 apresentam Trilha do Nosso Jeito

A cerveja Crystal inova mais uma vez. Após anunciar seu novo posicionamento na campanha “Quem bebe Crystal, bebe com sabedoria. Crystal, a cerveja do nosso jeito”, valorizando o interior e a cultura regional de suas praças, agora a marca apresenta um novo formato para o programa Trilha de Sexta, intitulado de Trilha do Nosso Jeito. Em modo de live, o Trilha do Nosso Jeito também muda de dia e horário e estreia nesta quinta-feira, 30 de setembro, às 21h20.

Com perguntas sendo respondidas via chat e sendo exibido nas redes sociais da Record e no Portal R7, o público agora terá mais interatividade e aproximação com os convidados. Quinzenalmente, a apresentadora Jack Petrovic traz uma atração especial, além de cinco cantores revelados no quadro Produtor Crystal e mais um convidado para completar o time. Para essa primeira edição, a banda de pagode paulista Os Travessos cantará sucessos dos 25 anos de estrada e revela as novidades da carreira. Para as próximas lives, os cantores Frank Aguiar e Demônios da Garoa já estão confirmados.

“A música, com seus estilos e sonoridades variados, reúne e agrega pessoas com jeitos diferentes. Assim pensamos no Trilha do Nosso Jeito, agora com um formato mais acessível e interativo, via live, para ter uma maior aproximação com o público. O Produtor Crystal continua e estará ainda mais em evidência, com a proposta de valorizar o interior e a cultura regional de cada uma das praças em que a Crystal está presente. Nossa expectativa é que seja, quinzenalmente, mais uma opção de diversão para o nosso consumidor“, explica Eliana Cassandre, head de Marketing do Grupo Petrópolis e da marca Crystal.

Oportunidade para novos artistas – Uma das principais atrações do programa continua. O quadro Produtor Crystal, que tem o objetivo de apoiar, incentivar novos talentos e apresentar nomes independentes da música, segue confirmado e as inscrições já estão abertas no canal do Trilha de Sexta, no R7. Os interessados precisam entrar no site e compartilhar seu material de trabalho (www.r7.com.br)

Uma curadoria vai eleger os cinco melhores que vão compor a Playlist Especial do Trilha do Nosso Jeito. Os vídeos serão exibidos individualmente, acompanhados de um perfil de cada artista selecionado. O conteúdo também vai para a página principal do R7, além de ser divulgado nas redes sociais do portal.

“É mais uma forma de aproximar os novos talentos do público e fazer com que todo o Brasil possa conhecê-los, independentemente de onde vivem. São muitos os estilos e jeitos musicais que precisam ser aplaudidos”, diz Eliana Cassandre.