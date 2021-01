Cruzamento ‘zicado’ tem outra batida carro e moto

Um cruzamento da avenida São Paulo em Santa Bárbara d’Oeste parece ter sido ‘sorteado’ para ter acidentes neste começo de 2021. Pelo segundo dia consecutivo, batida entre carro e moto causou transtorno e risco à saúde de condutores na esquina da av São Paulo com a rua Gabriel Pinheiro de Brito. Nesta quinta-feira, situação semelhante aconteceu no mesmo local. A vítima, o motociclista, ficou no solo mas demonstrava estar consciente e conversava com pessoas que pararam para ajudar.

A av é hoje o principal corredor de transporte público entre SB e Americana e o fluxo de veículos aumentou muito nos últimos anos. E comerciantes e usuários do trânsito local esperam posicionamento ante a situação que consideram beirar o caos.