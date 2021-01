Cronograma de vacinação gera reclamações em Americana

O cronograma de vacinação montado em Americana para imunização dos profissionais da saúde gerou bastante reclamação entre funcionários do Hospital Municipal nesta sexta-feira. O NM recebeu algumas informações, que foram esclarecidas pela prefeitura.

Em um grupo de whatsapp de servidores do Hospital Municipal que atuam na linha de frente da Covid-19, teria acontecido um ‘tumulto’ e reclamações por conta de servidores de Unidades Básicas de Saúde terem recebido a vacina antes dos profissionais que estão atuando dentro do HM. Muitos profissionais estariam bastante revoltados com a situação.

Além do posicionamento oficial da prefeitura do caso (abaixo), a assessoria de imprensa informou que no final do dia será enviada à imprensa uma listagem de quantas vacinas foram aplicadas no dia e quem as recebeu.

PREFEITURA.

Esclarecemos que a Secretaria de Saúde enviou ao Hospital Municipal, nesta sexta-feira, 200 doses da vacina, quantidade aplicável para o dia. Na segunda-feira a vacinação seguirá no espaço e todos os profissionais da linha de frente serão vacinados.

A Secretaria de Saúde esclarece ainda que todos os servidores das unidades básicas de saúde foram contemplados na primeira etapa da vacinação, sendo cerca de 300 servidores que atuam no atendimento aos usuários da rede pública.

Nesse contexto, o profissional em questão não foi vacinado porque é professor de educação física, mas sim por fazer parte da equipe multidisciplinar de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) cuja uma das atividades é atender pacientes com queixas respiratórias, portanto, pacientes com suspeita de Covid-19, que posteriormente são referenciados ao Hospital Municipal. Em toda a rede básica são dois casos de professores de educação física que foram vacinados porque atuam com grupos de idosos.

SANTA BÁRBARA.

Em Santa Bárbara d’Oeste também surgiram reclamações de privilégios de médicos e empresários, mas não houve confirmação e a prefeitura não recebeu denúncias a respeito.