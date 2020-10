Crivelari quer escola cívico-militar em Americana

O candidato a prefeito pelo PSL, Major Crivelari, e sua candidata a vice, Claudia Leal, gravaram hoje um vídeo em frente ao CIEP Professora Maria Nilze Mascellani, no Jaguari, apresentando propostas para a educação.

Os candidatos prometem um plano imediato de recuperação devido ao ano letivo comprometido pela epidemia do novo coronavírus, criando um núcleo de ensino remoto na secretaria de educação municipal; zerar a fila das creches e abrir vagas em período noturno; recontratar os professores probatórios exonerados, valorizando a carreira pela evolução acadêmica; ampliar o ensino em tempo integral, construindo mais CIEPs em Americana; implantar o ensino da Língua Inglesa desde o primeiro ciclo do ensino fundamental e aulas de robótica, com finalidade de atrair empregos qualificados; e implantar a escola cívico-militar na rede municipal.

Ainda segundo Claudia Leal outras propostas foram apresentadas no plano de governo, “O nosso plano de governo para a educação tem como objetivos principais garantir educação infantil para todas as crianças e melhorar a qualidade de ensino na rede municipal. Estamos parados no tempo vendo Nova Odessa e Santa Bárbara despontarem, precisamos colocar a educação na agenda de prioridades da prefeitura. Se não mudarmos imediatamente esse quadro, ficaremos para trás”.

Major Crivelari explicou como propõe financiar as medidas apresentadas, “O parceiro número um de Americana será o governo federal, vamos trazer os projetos e os recursos, sou o candidato que mais tem deputados e senador dispostos a trabalhar em Americana, além disso vamos promover uma varredura de cargos comissionados, vai sobrar dinheiro para as mudanças. Também traremos e expertise do setor privado para a rede municipal, a educação em Americana precisa de um novo olhar, de gestão comprometida e buscar recursos no lugar certo; ficar à espera do governo Dória é uma completa perda de tempo”.

O plano completo pode ser acessado pelo sítio eletrônico do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o vídeo está disponível nas redes sociais dos candidatos e do partido em Americana.