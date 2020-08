Criva sai na frente e apresenta 1o plano de governo

O pré-candidato a prefeito por Americana Major Crivelari/Criva apresentou suas propostas para Americana ao PSL (Partido Social Liberal). A prévia do programa de governo conta com os temas mais relevantes da administração pública municipal, como saúde e educação, mas também abrange temáticas como acessibilidade, economia criativa, direitos humanos, gestão pública e tecnologia e investimentos em novos modais de mobilidade urbana. Segundo o pré-candidato, a principal demanda para os próximos quatro anos é buscar alternativas que levem à geração de empregos na cidade de Americana.

“O americanense sabe que a cidade possui qualidades e estrutura para atrair investimentos privados e gerar empregos, mas a prefeitura precisa ter plano e ação, então eu me coloco à disposição de toda nossa cidade para colocarmos em prática projetos de geração de emprego e renda”, comentou Crivelari.

A proposta foi apresentada ao partido e será deliberada até a data da convenção, ainda sem data marcada.

QUEM É CRIVELARI – Luiz Antonio Crivelari, oficial da Reserva da Polícia Militar, é professor de História e Geografia, bacharel em Direito e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Foi secretário de Segurança Pública e vereador de Americana. Apoiador do presidente Bolsonaro e do senador Major Olímpio, atualmente é presidente do Diretório Municipal do PSL. No passado, chegou a fazer parcerias com o presidente Jair Bolsonaro para construção do Partido Militar Brasileiro.