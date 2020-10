Criva quer fim das nomeações políticas no DAE

O candidato a prefeito do PSL Major Crivelari e sua vice Cláudia Leal se comprometeram, caso eleitos, a enviar já na primeira semana de governo, projeto de emenda à lei orgânica estabelecendo limitações para nomeações em cargos de chefia e direção da autarquia. De acordo com Crivelari, um novo dispositivo será posto em lei restringindo as nomeações a profissionais qualificados para atuarem no setor de saneamento básico, a intenção é acabar definitivamente com nomeações político-partidárias.

“Conheço profundamente a máquina pública, e considerando minha experiência eu posso afirmar: uma autarquia com superávit milionário só deixa faltar água na cidade porque está à serviço de interesses políticos, façam uma análise nos cargos nomeados e verão que há nomes que já foram nomeados em outros cargos políticos antes. Eu proponho a profissionalização da gestão na autarquia, com uma comissão independente que analise e avalie os nomes para os cargos de direção.Nenhum prefeito mais poderá usar a autarquia para troca-troca político, eu vou acabar com isso já na primeira semana, preciso do apoio de dois terços da Câmara e nós vamos mudar completamente a situação dos investimentos na rede de abastecimento. Quanto a essa discussão sobre gestão privada, é óbvio que podemos contar com a experiência e parcerias com setor privado, mas a gestão será pública e profissional, não tem cabimento encarecer a conta de água se é uma empresa lucrativa. O problema do DAE é político e vamos superar isso, até porque não fiz coligação com partido nenhum, não tenho compromisso com ninguém, só com a população”. explica Major Crivelari.