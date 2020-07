Criva/PSL faz esquenta via zoom

Pré-candidato a prefeito do PSL, Major Crivelari, ou Criva, tem reunido o time de pré a vereadores em grupos e mantido o contado com todos os que anseiam alcançar uma vaga na Câmara de Americana a partir do ano que vem.

“Dividimos os prés em 3 grupos/ 10/ 10 e 9 pessoas para poder ter um tratamento mais personalizado e as reuniões têm sido muito produtivas”, disse.

Com relação às coligações, Criva disse que tem conversado muito e sido procurado por praticamente todos os times, mas acredita que o PSL vai seguir mesmo com o projeto próprio. “Temos um partido organizado, o time está empenhado e espero ter um bom ou uma boca candidata a vice”, disse.