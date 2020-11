O candidato do PSL a prefeito de Americana Major Crivelari postou um áudio em grupos de whatsapp com uma fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pedindo votos a pessoas que ‘tenham Deus no coração’. Sem citar Criva, Bolsonaro fala em tom genérico no áudio, que é complementado por uma fala do candidato local.

Criva fala que é ‘do partido que elegeu Bolsonaro’ e que é ‘ficha limpa’ e que prende corruptos.