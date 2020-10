Com uma caixa de som estilo vitrola, um microfone na mão e a garganta afiada, o candidato a prefeito do PSL Major Crivelari – Criva- foi para bairros da periferia de Americana medir a popularidade do presidente Bolsonaro e tentar colar sua imagem no ‘capitão’.

Acompanhado de apoiadores, candidatos e candidatas a vereador/a e gente do suporte, Criva visitou o bairro São Jerônimo e se disse impressionado com a receptividade do nome Bolsonaro.