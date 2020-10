Crivelari fala em abrir três unidades de pronto-atendimento

O candidato à prefeitura de Americana pelo PSL, Major Crivelari, propôs a abertura de três unidades de saúde no modelo UPA – Unidades de Pronto Atendimento – em bairros afastados do Hospital Municipal, onde hoje é realizado o atendimento emergencial em Americana. Conforme explicou Crivelari, apenas a região do Zanaga possui unidade de atendimento 24 horas e todos os moradores das demais regiões precisam se deslocar até o Hospital Municipal em casos de emergência.

“A nossa meta é descentralizar o atendimento, desafogando o Hospital Municipal, levando profissionais da saúde às regiões mais afastadas do centro urbano. O transporte público não funciona 24 horas, então a população mais carente é muito prejudicada. Nossa meta é manter unidade de atendimento para toda região da Praia Azul, para a Cidade Jardim e todo entorno e também na região do Parque Gramado, que está geograficamente distante do hospital. É fundamental manter equipes de enfermagem valorizadas e bem remuneradas nessas unidades de pronto atendimento. Vamos buscar recursos junto ao ministro Eduardo Pazuello para equipar as unidades básicas de saúde, reformar e garantir esse atendimento. Essa concentração de recursos da FUSAME no Hospital Municipal tem sido uma fórmula fracassada de gerir os recursos públicos da saúde.”, explicou o candidato.