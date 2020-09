Criva faz convenção com ‘padrinhos fortes’

A convenção do PSL no próximo sábado será ‘recheada’ de estrelas do partido. O ex-vereador Major Crivelari deve ser indicado como candidato a prefeito e o partido vem com chapa completa para eleger seu primeiro vereador na cidade. O partido já abriga Marschelo Meche, que foi eleito em 2016 pelo PSDB.

Estão previstos para vir no evento o senador Major Olímpio, os deputados federais Coronel Tadeu e General Petterneli, os deputados estaduais Tenente Coimbra, Adriana Borgo e até Rafa Zimbaldi, que vem a prefeito em Campinas.