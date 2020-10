Em um programa de rádio que foi divulgado nas redes de whatsapp, o candidato a prefeito de Americana pelo PSL Major Crivelari ataca e ironiza os adversários Rafael Macris/PSDB e Chico Sardelli/PV por estarem ‘dormindo’ nos últimos seis anos e agora ‘acordarem’ para o processo político.

Criva segue na linha da candidata do PDT Giovana Fortunato e joga os dois ‘no colo’ do prefeito Omar Najar/MDB. Ele chega a ‘falar baixinho para não acordar esses aí que estiveram no governo este tempo todo’.