Criva aposta na volta de Bolsonaro pra bombar com PSL

Pré-candidato a prefeito de Americana pelo PSL, o ex-vereador Major Crivelari/Criva disse ao NM que vai apostar no retorno do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Com o realinhamento político que vai acontecer se o retorno acontecer, Criva acredita que o partido terá novo ‘gás’ para a eleição municipal.

BOLSONAROS– Além de Criva, outros candidatos a prefeito e a vereador tentam lucrar em cima da popularidade do presidente, que reduziu o tom polêmico nos últimos dois meses. Para Criva, o retorno de Bolsonaro ao PSL vai tirar a esperança dos concorrentes que tentam surfar na onda do presidente.

APRESENTAÇÃO– Criva fez um vídeo de apresentação para as redes sociais e segue animado com a pré-campanha. A pessoas próximas, garante que mantém a candidatura a prefeito e que ‘se for pra cair, vou cair atirando’, usando frase de teor militar.