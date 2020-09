Criva aposta em ser ‘legítimo bolsonarista’

O pré-candidato a prefeito do PSL em Americana Major Crivelari aposta agora em ser o ‘único e legítimo’ bolsonarista na disputa eleitoral deste ano. Com a saída da disputa de Ricardo Molina/Republicanos, que foi ser o candidato a vice do PSDB de Rafae Macris, Criva viu o ‘caminho livre’ para ser o bolsonarista da vez.

Ao NM, ele disse que vai apostar na votação expressiva ‘da direita’ em 2018. Bolsonaro, o senador Major Olímpio e a deputada estadual Janaína Paschoal serão os modelos adotados por Criva para se posicionar entre os favoritos da eleição para prefeito.

SEMELHANÇAS– “Temos formação semelhante- da escola militar- crescemos juntos nas armas e sempre tivemos bom contato por fazer essa transição armas-política”, disse Criva. Ele foi ao interior este sábado para ver como funciona o bolsonarismo raiz e para ter inspirações para a campanha.