Crise. Doação de cesta por horta tem longa fila esta manhã

A crise econômica se junta à crise sanitária e o fim ou redução do auxílio emergencial fez crescer o número de pessoas em situação de necessidade alimentar. Um indicativo do tamanho da crise foi a longa fila observada esta manhã no jardim São Paulo em Americana. O projeto é de uma única horta que tenta suprir as necessidades mais básicas da comunidade.

A feira Cesta Verde do Bem volta esta terça-feira em Americana. A feira aconteceu no jardim São Paulo e neste dia 18/05 e as entregas começaram a partir das 9h, mas a fila já era observada desde as 7h. “Estaremos distribuindo para famílias que estão necessitando neste momento”, diz o aviso publicado.