Criançadinha foge do abrigo e Gama as resgata

Três crianças foram resgatadas pela Guarda Municipal de Americana (GAMA) após fugirem de um lar para menores por volta das 20h da noite deste sábado na região da Chácara Machadinho. A criançadinha tem 8, 9 e 12 anos e as três fugiram do abrigo Lar Dona Anita, localizado na Rua Sergipe.

Com as características equipes indicaram buscas pela região e conseguiram localiza-los no cruzamento das ruas São Gabriel e São Vito. Diante da resistência de retornarem ao Lar, foi feito contato com a responsável, a qual compareceu no local e juntamente com as crianças foram conduzidas até respectivo abrigo, onde esta responsável permaneceu com as crianças.

O Conselho Tutelar acompanha o caso e a informação é de que as crianças vão seguir no abrigo. O trabalho do abrigo é trabalhar com a família para em um momento futuro fazer a reinserção das crianças no ambiente familiar.

A Gama apresentou o caso na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Participaram da ocorrência os agentes Faria, Jane, Saladine, Archioli, Oliveira, Beraldo, Teodoro, E.Felix, Da Silva e Roberto.

