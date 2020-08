Criança vai parar no telhado e mãe pede ajuda da polícia

Imagem ilustrativa

Uma criança de 11 anos foi parar no telhado de casa e a mãe teve que chamar a polícia para ajudar no convencimento para que ela descesse em segurança em Americana. O caso aconteceu no jardim Lizandra, nessa terça-feira (18). A equipe do cabo R. Martins e soldado Posela foi acionada pra atender ocorrência na rua Catarina Menegazzo Zanaga.

Foi ouvida uma criança gritando e, ao se apresentarem no portão, a mãe recebeu os agentes, informando que o filho de 11 anos estava extremamente agressivo e que ele possuía Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD) e bipolaridade. Disse também que o menino estava pisando em seu pé enquanto tentava acalmá-lo. Quando o soltou para abrir o portão aos policias, que tentaram conversar com ele para acalmá-lo, ele foi pro telhado da casa escalando o muro.

O cabo Martins subiu também para tentar acalmá-lo e protegê-lo de um possível acidente. Porém, não obteve sucesso e o menino se afastou ainda mais, indo para os fundos do telhado, onde ficou quieto e acuado. Após muita conversa com a criança, Martins conseguiu se aproximar e o soldado Magalhaes subiu para apoiar a negociação.

Depois de um tempo, o sargento Sernajoto chegou para dar apoio, subindo também ao telhado e entrando em diálogo com a criança, porém, sem sucesso. Diante dos fatos, foi pedido apoio da ambulância, com a socorrista Elisangela e motorista Freitas, bem como da unidade de resgate do corpo de Bombeiros.

Então, permaneceram em diálogo com a criança o cabo Martins, soldado Magalhaes e a Socorrista Elisangela, enquanto o Soldado Posela e demais policiais levavam uma escada para próximo do telhado e davam o devido apoio. Após muita conversa, a criança começou a ter confiança nos agentes e contou que gostava de pizza e da policia. Nesse momento, foi oferecido pizza com coca cola e, assim, passou a dialogar mais com os policiais.

O menino concordou em descer do telhado, mas quis usar o colete da PM, que foi fornecido por Martins. Por fim, com o apoio do soldado Magalhaes, desceram a criança do telhado, que foi levada pela a ambulância ao hospital municipal de Americana, na unidade infantil, onde permaneceu aos cuidados do Dr Pediatra Marcus.

Após policialpadrao.com.br