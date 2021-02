Criança de 3 anos morre de coronavírus em Santa Bárbara

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (11 de fevereiro de 2021).

• 1656 casos suspeitos

• 9922 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 9252 casos curados

• 35592 casos descartados

• 271 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 26 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Mulher, 83 anos, moradora da região do Jardim Esmeralda (Óbito em 09/02/2021)

Homem, 61 anos, moradora da região do Conjunto Roberto Romano (Óbito em 06/02/2021)

Mulher, 3 anos, moradora da região do Jardim Vista Alegre (Óbito em 02/02/2021)

Mulher, 69 anos, moradora da região do Jardim Europa (Óbito em 10/02/2021)

Mulher, 63 anos, moradora da região do Jardim Europa (Óbito em 10/02/2021)