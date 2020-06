Criança de 12 no tráfico em SB

A criança na foto é imagem ilustrativa/montagem com foto da Guarda Municipal SB

Uma criança de 12 anos foi detida por ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da noite desta quinta-feira por tráfico de drogas. A ação foi por volta das 23:20 no cruzamento das ruas Tenente Cel José Gabriel de Oliveira e Souza e João Lopes Machado Filho no bairro Santa Fé.

A equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando avistou a criança J., 12. Ao perceber a viatura, esta arremessou uma sacola plástica no quintal de uma casa. Em sua companhia estava J. R. S. S. R, 26. Os dois foram abordados e foram localizados com J. R$ 20 em cédulas e ele disse ser proveniente da venda de duas pipetas de cocaína.

J. estava responsável pela venda de drogas por toda essa noite naquele local. Na sacola plástica jogada no quintal da casa constatou-se no interior 16 pedras de crack, 20 porções de maconha e 21 pipetas de cocaína.

J foi indagado se haveria mais drogas e ele informou que em sua casa no fundo do quintal teria mais em meio a alguns tijolos. Foi dada voz de prisão aos dois com a mãe de J. E. acompanhando a equipe até o local indicado .

Lá estava outra sacola plástica com 155 pipetas de cocaína semelhante as localizada no local da abordagem. Os dois foram conduzidos até o Plantão Policial e ao relatar os fatos ao Del Pol ratificou a voz de prisão e deliberou pelo registro do BO PC de Flagrante de Tráfico de Drogas/Ato Infracional, ficando o adulto preso na cadeia pública local , e em uma cela especial ficou apreendido o adolescente J.V,ambos para serem apresentados na data próxima em Audiência de Custódia , e todas drogas e dinheiro foram devidamente apreendidos.