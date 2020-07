Cresce o número de animais capturados no Rodoanel

Mesmo com o menor tráfego de veículos, devido a Pandemia, não houve aumento de circulação de animais silvestres. A baixa presença desse grupo na via se explica pelas diversas medidas implantadas durante a construção do Rodoanel, com intuito de preservar a mobilidade das espécies nativas da região. Com destaque para as passagens de fauna, distribuídas sob as pistas e que interligam fragmentos florestais do entorno da rodovia, dessa forma auxiliam o translado de diversas espécies. Nos trechos Sul e Leste há 25 dispositivos de passagens de fauna implantados.

Todos os animais capturados seguem para instituições parceiras. Os de grande porte – como bovinos, equinos, muares, entre outros – são cadastrados e ficam numa propriedade vinculada à Concessionária. Os caninos são direcionados para veterinários e abrigos regulamentados. Já os classificados como selvagens, são encaminhados à guarda florestal.