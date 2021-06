Cremesp pede a municípios que imunizem médicos

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) oficiou, nesta semana, cerca de 40 municípios da Grande São Paulo, Baixada Santista e interior, pedindo que as Secretarias Municipais de Saúde disponibilizem novas datas para a imunização contra Covid-19 aos médicos que ainda não conseguiram se vacinar.

A ação se deu após pesquisa online, realizada pelo Cremesp, que contou com a participação de mais de 2 mil médicos de todo o Estado e demonstrou que cerca de 200 médicos –dentre os que responderam ao questionário– ainda não foram imunizados.

No ofício, o Conselho reforçou que não está poupando esforços em defesa da imunização da classe médica, tendo, inclusive, solicitado diversas vezes à Secretaria Municipal de Saúde (SMS-SP) a vacinação urgente dos profissionais, para que pudessem continuar prestando seus valorosos serviços à sociedade, de forma segura.

Confira os municípios que foram oficiados pelo Cremesp: Americana, Araçoiaba da Serra, Arujá, Atibaia, Barueri, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Carapicuíba, Descalvado, Franca, Guaratinguetá, Guarujá, Guarulhos, Itapira, Itaquaquecetuba, Itu, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo André, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São José dos Campos, São Lourenço da Serra, São Sebastião, Socorro, Sorocaba, Taubaté, Valinhos, Vinhedo, Votorantim.