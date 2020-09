Cremesp debate a participação do médico na legislação

Em iniciativa inédita, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) promoverá, hoje, 18 de setembro, um debate sobre a participação do médico na construção das leis que envolvem o exercício da Medicina. Além disso, serão abordados temas como educação, carreira e residência médica, bem como a participação do médico na legislação. O evento será protagonizado pela presidente da autarquia, Irene Abramovich, pelo 1º secretário, Angelo Vattimo, e pelo senador federal, Major Olímpio.

“Esta é uma ação de grande importância, não só para os médicos, mas para a sociedade em geral, já que discutirá temas como o ato médico e o revalida, que também impactam na vida dos cidadãos. Deste modo, poderemos contribuir com a criação de projetos de lei que se aproximem da realidade e necessidade da população”, comenta Irene. Este debate é o primeiro de uma série de encontros que o Cremesp articulará, com o intuito de incentivar a participação dos médicos na área legislativa, colaborando, assim, com o planejamento de normativas mais assertivas. O evento será transmitido a partir das 19h30, pelo Instagram (@cremesp_crm), Facebook e canal do YouTube do Conselho.