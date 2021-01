Creche Lar Batista vai à Vakinha para pagar contas

A creche Lar Batista de Americana decidiu abrir uma ‘conta’ em site de Vakinha para ajudar a pagar contas. O modelo anterior de auxílio era via telefone, mas foi caindo em desuso.

O Lar Batista de Crianças é uma entidade social sem fins lucrativos que presta atendimento a crianças de 1 a 5 anos. Foi fundado em 21 de setembro de 1996 por líderes de igrejas batistas do Estado de São Paulo, seguindo o que a Bíblia ensina: “Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele” Provérbios 22:6.

Somos uma obra que vive pela fé e apoio das pessoas, com doações de igrejas, pessoas físicas, jurídicas, organizações não governamentais e através do convênio firmado com a Prefeitura da cidade de Americana. Reconhecido como entidade de utilidade pública municipal, estadual e federal, obteve recentemente a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social junto ao CNAS.

Atualmente conta com a sede administrativa que atende mais de 120 crianças de ambos os sexos, de 1 a 5 anos, no modelo de atuação: creche e projetos educacionais.

Solidariedade para o Lar Batista de Crianças é compreender que Deus se faz presente na relação de interdependência que envolve as crianças e colaboradores.

“Quem recebe umas dessas crianças em meu nome, está recebendo a mim. E quem me recebe não recebe apenas a mim, mas também aquele que me enviou”. (Marcos 9.37)

Ajude-nos a continuar esta obra doando alimentos, leite, cobertores, roupas, brinquedos, livros e etc.

Nossa Necessidade:

Hoje a Creche que tanto fez pelas crianças de nossa região está em plena dificuldades financeiras.

Depois do período de pandemia, precisamos levantar recursos financeiros para regularizar a situação de ordem com fornecedores, estrutura física, e poder público.

Sabemos que temos uma meta ousada com valores aos nossos olhos difíceis de conquistar, mas temos Deus a nosso favor e você junto conosco.

Desta forma somos mais fortes estando juntos e tendo Deus nos apoiando e orientando.

Por isso pedimos encarecidamente que ajude e se unam em nossa causa, pois você estará de fato ajudando não apenas a creche Lar Batista, e sim todas as crianças que dependem de nós para que seus pais possam seguir suas vidas com seus trabalhos neste ano tendo onde deixar seus filhos.

Vamos ajudar a mudar a expectativa das pessoas que estão temendo o não retorno das atividades, pois com sua ajuda estaremos retornando normalmente os atendimentos o mais breve possível!

Conheça mais de nosso propósito como entidade filantrópica acessando nosso site e facebook.

Site:

www.larbatistaam.com.br

Facebook:

https://www.facebook.com/larbatista.decriancas.3/photos_all

Apresentação Institucional: