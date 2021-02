CREAS exerce importante papel de inclusão

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, atende exclusivamente o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Por meio dos serviços que desenvolvem, direta ou indiretamente, exerce um importante papel de inclusão e proteção social a indivíduos e/ou famílias que se encontram em situações de violação de direitos e de violência previstas na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais.

São situações expressas em violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; o outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; descumprimento de condicionalidades do PBF (Programa Bolsa Família) e do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) em decorrência de violação de direitos, maus-tratos, negligência, abandono, discriminações, dentre outras, resgatando vínculos familiares e sociais rompidos, apoiando a construção e/ou reconstrução de projetos pessoais e sociais.

Quando referenciada ao CREAS, pela rede socioassistencial ou outros serviços de políticas públicas e identificando a real situação de violência, a pessoa ou família inicia seu acompanhamento através do PAEFI, e contará com atendimento e/ou acompanhamento técnico por profissionais como assistentes sociais e psicólogas.

Os serviços do CREAS têm impacto direto na reorganização e reestruturação da família, promovendo o resgate da autoestima, a identificação e desenvolvimento de potencialidades e capacidades e de promoção de inserção e participação social.

O trabalho desenvolvido pelo CREAS possui estreita aliança com o sistema de garantias de direitos humanos, em especial o Sistema de Justiça, Ministério Público e Conselho Tutelar.

Serviços de média e alta complexidade

Compõem a rede socioassistencial de Proteção Social Especial, referenciados ao CREAS os seguintes serviços de média e alta complexidade:

Média Complexidade

– Serviço Especializado em Abordagem Social, ofertado em parceria com a Associação vinde a Luz;

– Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), ofertado em parceria com a Organização Fonte Água Viva;

– Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias em Centro Dia, ofertado em parceria com a APAE;

Alta Complexidade

– Serviços de Acolhimento Institucional, para crianças e adolescentes, pessoas adultas do sexo masculino egressos da situação de rua; mulheres e Pessoas Idosas,

– Serviço de Acolhimento em República, para jovens egressos dos Serviços de Acolhimento

– Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, para crianças e adolescentes;

– Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências, quando há demanda.

Todos realizados em parceria com Organizações da Sociedade Civil.

O CREAS atende a todo o município de Americana e está localizado na Rua Antonio Feliciano Castilho, 594, Vila Amorim. Telefone 3475-3400 e e-mail: [email protected]

O horário de Funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.