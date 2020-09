Crack, cocaína e maconha no Monte Verde

Ação da Gama terminou com a apreensão de drogas na rua do Macaco, Monte Verde na tarde desta quinta-feira em Americana. Os agentes da Guarda Municipal apreenderam crack, cocaína e maconha por volta das 16:50h.

O patrulhamento Tático de Romu Canil foi para a região do Assentamento Milton Santos fazer ação de combate ao tráfico de drogas, inserido na patrulha o k9 de faro. A equipe foi informada que haveria uma sacola contendo drogas em um terreno baldio.

Os procedimentos de faro efetuados no local, houve indicação positiva para odor específico em uma parte do mato. Averiguado indicação, a saber se tratar de, uma sacola contendo em seu interior drogas (maconha, crack e cocaína), prontas para comercialização. Também havia diversas embalagens para inserir drogas. Nenhuma pessoa foi encontrada no local.

Drogas apresentadas na delegacia de polícia judiciária e apreendidas em auto próprio.