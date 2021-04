CPQD lança seu programa de canais e parcerias

Campinas, 19 de abril de 2021 – Oferecer a diferentes segmentos do mercado acesso a soluções com tecnologia de ponta desenvolvida por um dos maiores centros de pesquisa em TICs da América Latina. Esse é o principal objetivo do Programa de Canais e Parcerias que está sendo lançado no país pelo CPQD.

“A intenção é ampliar a oferta das soluções do CPQD no território brasileiro e no exterior, por meio de canais e parceiros com atuação nas diversas regiões do país e também na América Latina”, explica Márcio Franco, responsável pela área de Canais e Parcerias da organização. “Além de aumentar nossa presença geográfica, queremos ampliar o atendimento a segmentos de negócio específicos, credenciando canais com conhecimento e atuação nesses nichos”, acrescenta.

Para os canais, o CPQD priorizou algumas de suas soluções. Uma delas é o CPQD Plataforma de Decisão, ferramenta que automatiza a tomada de decisão, a partir de eventos que ocorrem em tempo real. A solução está consolidada no segmento financeiro, sendo utilizada por diversas instituições desse setor no país, especialmente na prevenção a fraudes, riscos e perdas. “Com o Programa de Canais, a estratégia é ampliar a presença dessa solução nos segmentos de seguradoras, de saúde e indústria”, revela Franco.

Outro produto é o CPQD Assistente Virtual, plataforma que permite construir chatbots para atendimento a clientes com interfaces naturais e diálogos humanizados. “A intenção é disseminar essa solução, já utilizada por algumas empresas, para todo o país”, enfatiza Franco. Com esse objetivo, o Assistente Virtual está disponível também para os parceiros do CPQD, que poderão utilizar esse ativo tecnológico – que se baseia em recursos de Inteligência Artificial – para desenvolver e oferecer ao mercado suas próprias soluções.

Além disso, os parceiros que aderirem ao programa do CPQD poderão optar por outras três soluções: CPQD Transcrição de Diálogo, ferramenta que converte diálogos em áudio para texto; CPQD Reconhecimento de Fala (ASR/STT), que reconhece com precisão falas em português (do Brasil) e também em espanhol, e o CPQD Texto Fala (TTS), que converte em voz textos escritos em português ou espanhol.

O Programa de Canais e Parcerias do CPQD oferece, entre outros benefícios, certificação, planos de negócios diferenciados, suporte qualificado e treinamentos. Para mais informações, os interessados podem acessar o site www.cpqd.com.br/canais-e- parcerias/

Sobre o CPQD

Com foco na inovação em tecnologias da informação e comunicação, o CPQD mantém um portfólio abrangente de soluções que são utilizadas nos mais diversos segmentos de mercado, no Brasil e no exterior, e aceleram a geração de valor no processo de transformação digital contribuindo para a excelência operacional das organizações, a transformação da experiência dos usuários, a reinvenção de modelos de negócios, a segurança e conformidade e a criação de novos produtos. Referência tecnológica no país, o CPQD integra o ecossistema de inovação aberta que vem alavancando o empreendedorismo, por meio de sua notória competência em Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Conectividade, Blockchain e Mobilidade Elétrica. O CPQD é uma organização privada, com mais de 40 anos, que entrega serviços e desenvolve tecnologias de produtos e de sistemas de missão crítica aderentes às necessidades complexas do mercado. Esses são resultados do seu programa de P,D&I, que é a base para inovação em seus temas estratégicos no futuro das cidades inteligentes, do agronegócio inteligente e da manufatura avançada. O CPQD atua em toda a jornada de inovação – da ideia à implementação – e é apaixonado pela tecnologia que gera o desenvolvimento, o progresso e promove o bem-estar da sociedade.