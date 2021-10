CPI da Pandemia adia leitura de relatório final

O comando da CPI da Pandemia decidiu, neste domingo, adiar a leitura de relatório final, prevista para a próxima terça-feira.Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado anunciou que vai postergar sessão para leitura do documento que reúne sua análise da condução da pandemia feita pelo governo.

Relatório final, que começaria a ser lido nesta terça-feira, deve contar com mais de mil páginas com informações recolhidas pela CPI ao longo dos últimos 5 meses. De acordo com a imprensa, documento deve pedir indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e outros políticos, empresários e médicos. Ainda segundo os veículos, adiamento se deu por divergências entre os senadores quanto ao documento.