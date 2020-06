CPFL recebe conta via auxílio emergencial

Para facilitar o pagamento das contas de energia no cenário atual, a CPFL Paulista disponibiliza, desde o dia 22 de junho, a quitação da fatura por meio do cartão de débito virtual para quem recebe o Auxílio Emergencial do governo federal. A novidade foi incorporada às opções de pagamento da distribuidora em seu site e app “CPFL Energia” como mais uma comodidade aos clientes que querem manter suas faturas em dia.

O principal objetivo da ação é colaborar para que os clientes tenham mais uma forma de cumprir com seus compromissos junto à CPFL Paulista e evitar que seu fornecimento de energia possa ser interrompido após o dia 31 de julho, nova data limite determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para a suspensão dos cortes por inadimplência de clientes residenciais e rurais, além dos prestadores de serviços essenciais.

Usando o cartão do Auxílio Emergencial, é possível quitar as faturas correntes ou até mesmo débitos vencidos no valor de no máximo R$ 1,2 mil. Por funcionar apenas na opção débito, não é possível que os valores sejam parcelados. Caso o cliente tenha interesse nessa função, ele pode optar por diversas outras modalidades de pagamento oferecidas também pelo site ou aplicativo da companhia.

Como usar. Para os correntistas da Caixa Econômica Federal, o cartão de débito virtual do Auxílio Emergencial pode ser emitido por meio do Internet Banking ou o aplicativo do banco para smartphones. Neste link é possível realizar a emissão contanto com a ajuda de um tutorial: https://youtu.be/Iv9ECZFtCCI.

Depois de emitido o cartão, o cliente da CPFL Paulista pode acessar o site www.cpfl.com.br ou o app “CPFL Energia” (por meio do botão “Débitos e 2ª via de conta”) e realizar o pagamento de sua conta de energia normalmente e sem sair de casa. A condição é válida para todos os clientes residenciais e pequenos comércios.

Confira outras condições de pagamento oferecidas pela CPFL:

Parcelamento de contas em atraso. Os clientes que estiverem com uma ou mais contas em atraso e com valor acima de R$ 150 podem parcelar o débito em aberto em até seis vezes nos cartões de crédito Mastercard e Visa. Essa condição é exclusiva para pagamentos via canais digitais e é válida para um total de até R$ 18 mil em contas atrasadas.

Pagamento em domicílio. As distribuidoras do grupo CPFL Energia, visando facilitar o pagamento das contas de energia neste momento, firmou uma parceria com as empresas terceiras SCS e BV. De forma piloto, o colaborador dessas empresas vai até as residências selecionadas em 36 municípios com uma máquina de cartão de débito (nessa modalidade, não aceitará dinheiro e nem cartão de crédito) para pagamento tanto da conta atual, como das contas em atraso. Por ser um projeto piloto, apenas um pequeno número de residências será visitado neste primeiro momento e a quitação via máquina de cartão é opcional.

Para realizar o pagamento, o cliente precisa apenas ter a fatura em mãos. Caso não tenha, pode obter, a qualquer momento, a segunda via pelo aplicativo CPFL Energia, pelo site (www.cpfl.com.br) ou ainda solicitar via SMS.

Para garantir a integridade de todos, o agente comercial, que segue todas as recomendações do Ministério da Saúde por conta do novo coronavírus, estará de moto, uniformizado e identificado à serviço da CPFL.

Atualmente, são 36 cidades que compõem a área de concessão da CPFL Energia que contam com essa facilidade: Americana, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Birigui, Botucatu, Campinas, Franca, Hortolândia, Ibitinga, Jahu, Lençóis Paulista, Lins, Marília, Penápolis, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D Oeste, São Carlos, São José do Rio Preto, Sertãozinho, Sumaré, Campo Limpo Paulista, Cubatão, Guarujá, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Praia Grande, Salto, Santos, São Vicente, Sorocaba, Várzea Paulista, Votorantim.

Canais digitais. Os clientes da CPFL Paulista não precisam sair de casa para resolver qualquer pendência com a companhia. Nos canais digitais da empresa é possível encontrar mais de 30 opções disponíveis, como: solicitar segunda via de conta, trocar titularidade, pedir religação do serviço e até enviar documentos e fotos. Para ter acesso aos serviços, o cliente deve acessar www.cpfl.com.br ou baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ no smartphone ou tablet, que tem navegação gratuita durante esse período de pandemia.

A empresa iniciou o atendimento via WhatsApp. Por meio do número (19) 3795-1705, os clientes de todas as distribuidoras podem comunicar falta de energia na sua residência e, a partir de julho, outros serviços permitidos por meio desse atendimento.

A segunda via das faturas também pode ser solicitada por SMS. Basta o cliente enviar um SMS com a palavra CONTA com o número do “seu código” (número presente na conta de energia) para 27351. Os demais serviços também podem ser realizados pelo Call Center de cada distribuidora do grupo CPFL.

Adicionalmente, a empresa reforça que todos os clientes que possuam e-mail devem cadastrar seus endereços eletrônicos e solicitar a modalidade de conta por e-mail, reduzindo a necessidade de entrega presencial das contas impressas.