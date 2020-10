CPFL quer atrair empreendedor e startups

A CPFL Energia é uma das nove marcas convidadas a participar do desafio Mega Hack, um projeto que já está em sua quinta edição e reúne empreendedores e desenvolvedores interessados em enfrentar desafios e solucionar problemas. O evento, completamente online e gratuito, acontecerá entre 9 e 27 de novembro e já está com as inscrições abertas. Startups

A companhia escolheu o tema “Relacionamento com Cliente” para seu desafio, abordando a digitalização dos serviços oferecidos pela companhia com o propósito de agregar mais valor na relação da CPFL com seus consumidores. A ideia é que as soluções apresentadas simplifiquem processos para que todas as solicitações de serviços sejam feitas digitalmente, evitando a necessidade de o cliente recorrer ao call center ou ao atendimento presencial para a conclusão.

A solução esperada tem também uma relação com a situação econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus. A companhia já criou diversos mecanismos para que o cliente possa manter sua conta de energia em dia e, com isso, evitar a suspensão do serviço. O parcelamento de dívidas no cartão de crédito, pagamento via auxílio emergencial, entre outros, são alguns exemplos. Mas, de que outras maneiras diferentes a CPFL Energia pode dar apoio aos seus clientes para que mantenham sua adimplência?

Hackathons. Projetos como esses são uma grande oportunidade para os desenvolvedores aprenderem novas soluções, testarem seus conhecimentos e conhecerem novos contatos. Por isso, a CPFL Energia topou colaborar com a iniciativa e confia na criatividade dos participantes. Para os times de desenvolvimento de ideias, o Mega Hack selecionará entre três e cinco pessoas, preferencialmente – ou seja, não de forma obrigatória – com conhecimentos em Negócios, Marketing, UX/Designer e Desenvolvimento.

Os participantes terão dois dias para pensar, construir e submeter suas propostas à banca examinadora. Durante todo o processo, eles contarão com mentorias e plantão de dúvidas online. A partir da entrega de todos os projetos, será realizada então a avaliação de quem ganhará os prêmios. São cerca de R$ 25 mil em jogo: R$ 15 mil para o primeiro colocado e mais R$ 1,1 mil para os ganhadores entre o segundo e o nono lugar. O regulamento completo e o formulário de inscrições, além de mais informações, podem ser encontrados no site https://www.megahack.com.br.