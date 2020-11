CPFL oferece curso grátis para eletricistas

A CPFL Paulista abriu inscrições para o “Curso de Formação de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica” para moradores de Campinas, Valinhos, Itatiba, Amparo, Socorro, Águas de Lindóia, Serra Negra, Itapira e Capivari. A Escola de Eletricistas oferecerá 16 vagas, totalmente gratuitas, com aulas realizadas no período diurno — das 8h às 17h –, entre janeiro e abril de 2021. A formação é oferecida pela CPFL Energia, em parceria com a Elo Consultoria.

As inscrições podem ser feitas até 20 de novembro no link: https://www.cpfl.com.br/sites/ trabalhe-conosco/escola- eletricistas/Pages/default. aspx

(acesse preferencialmente pelo computador). Caso o candidato tenha alguma dificuldade em completar sua inscrição, ele deve enviar um e-mail para [email protected] br com nome completo, cidade e telefone para contato.

Para participar, é necessário ter no mínimo 19 anos, ensino fundamental completo (desejável ensino médio) e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B válida e definitiva.

As etapas do processo seletivo serão eliminatórias e os testes ocorrerão entre 23 de novembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021. Serão aplicados os seguintes exames: painel virtual, teste psicológico, teste em altura (prática), entrevista e avaliação médica. Os locais dos processos seletivos serão informados após avaliação e aprovação das inscrições.

As aulas iniciais serão na modalidade EAD (on-line), obedecendo os critérios da Organização Mundial de Saúde, os decretos estaduais e municipais de quarentena e contenção da Covid-19. Por isso, o aluno deverá ter acesso a computador e internet, por meio de recursos próprios, para as aulas remotas. Havendo a devida liberação, o curso presencial será realizado no Centro de Treinamento CPFL, na cidade de Campinas.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

SERVIÇO – Curso gratuito de Formação de Eletricistas

Inscrições: até 20 de novembro de 2020.

Processo Seletivo: de 23/11/2020 a 15/01/2021.

Local das Aulas: Inicialmente na modalidade EAD (online). Em caso de liberação para aulas presenciais em Campinas – Rua Pirambóia, 20 – Bairro Jardim do Trevo.

Período previsto das aulas: de 18 de janeiro a 09 de abril de 2021.

Horário previsto do curso: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.(Poderá ocorrer necessidade de aulas aos sábados, que será informado previamente)