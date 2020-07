CPFL implementa atendimento via WhatsApp

A CPFL Energia lança seu canal de atendimento via WhatsApp, aplicativo de troca de mensagens, com assistente virtual pelo telefone (19) 3795-1705. O serviço também estará disponível pelo número do 0800 de cada uma das três distribuidoras do grupo em São Paulo (CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz).

Essa é mais uma facilidade para os clientes da companhia, que podem informar a falta de energia em sua residência, pedir a segunda via de fatura, consultar débitos, tirar dúvidas e solicitar serviços como o envio do código de barras para o pagamento da conta de energia. Para garantir a melhor experiência ao cliente e o desenvolvimento contínuo da nova solução, as dúvidas e os serviços não solucionados pela ferramenta digital serão direcionados a um colaborador da CPFL, que dará continuidade ao atendimento.

“O sistema vem reforçar uma das prioridades da CPFL que é o foco no cliente. Essa e outras ações visam proporcionar ainda mais comodidade ao nosso consumidor, que pode falar com a distribuidora sem sair de casa, principalmente neste momento crítico de pandemia que estamos vivendo”, diz Rafael Lazzaretti, diretor comercial das distribuidoras da CPFL Energia.

Passo a Passo. Para falar com a distribuidora via Whatsapp, o cliente deve adicionar o telefone (19) 3795-1705 no aplicativo de mensagens e iniciar a conversa. Por meio de um assistente virtual, ele receberá algumas opções de atendimento a serem escolhidas por números. Ex.:

1: Falta de energia (sem luz)

2: Débitos e 2ª via de conta

O cliente deve digitar a opção desejada e seguir com a sua solicitação.

Canais digitais. Além do atendimento via WhatsApp, a CPFL conta com outros canais digitais da empresa, nos quais é possível encontrar mais de 30 opções disponíveis, como: solicitar segunda via de conta, trocar titularidade, pedir religação do serviço e até enviar documentos e fotos. Para ter acesso aos serviços, o cliente deve acessar www.cpfl.com.br ou baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ no smartphone ou tablet, que tem navegação gratuita durante esse período de pandemia.

A segunda via das faturas também pode ser solicitada por SMS. Basta o cliente enviar um SMS com a palavra CONTA com o número do “seu código” (número presente na conta de energia) para 27351. Os demais serviços também podem ser realizados pelo Call Center de cada distribuidora do grupo CPFL.

Adicionalmente, a empresa reforça que todos os clientes que possuam e-mail devem cadastrar seus endereços eletrônicos no cadastro e solicitar a modalidade de conta por e-mail, reduzindo a necessidade de entrega presencial das contas impressas.

Sobre a CPFL Energia. A CPFL Energia, há 107 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, comercialização e serviços. Desde janeiro de 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a quinta maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 9,8 milhões de clientes em 696 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.

Na geração, é a terceira maior agente privada do País, com um portfólio baseado em fontes limpas e renováveis, como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Considerando a participação acionária na CPFL Renováveis (99,94%), maior empresa de geração da América Latina a partir de fontes alternativas de energia, a capacidade instalada do Grupo CPFL alcançou 4.304 MW, no final de setembro de 2019.

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.