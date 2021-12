CPFL emite alerta para riscos durante temporais

Com o estado de alerta emitido pelo Governo do Estado de São Paulo, no início da noite desta quinta-feira, 30, a respeito das fortes chuvas que devem atingir várias regiões a partir de hoje, a CPFL Paulista alerta para os riscos que estas ocorrências climáticas podem causar.

Em locais externos:

– Durante as ventanias ou temporais, fique longe de locais e objetos isolados, como árvores, postes de luz, janelas e portas metálicas. Assim, você evita choques que podem acontecer por descargas atmosféricas;

– Nunca se aproxime ou toque em cabos elétricos caídos no solo. Se encontrar um fio elétrico caído, o mais adequado é sinalizar a área para que ninguém se aproxime e avisar imediatamente a distribuidora de energia;

– Em caso de rajadas de vento, não enfrente o mau tempo e procure rapidamente um local seguro para se abrigar. Não se abrigue debaixo de árvores pois há riscos de queda de galhos e descargas elétricas;

– Durante uma tempestade ou com incidência de ventos fortes, não estacione carros próximos a torres de transmissão de energia, árvores ou placas de propaganda, nem caminhe nestes locais;

– Os veículos são um dos melhores abrigos contra os raios pela proteção proporcionada por sua superfície externa que faz a eletricidade descarregada se espalhar e, por meio dos pneus, ser descarregada para o solo;

– Se um cabo de energia cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo, para tentar prestar socorro. Isole a área e acione imediatamente a CPFL;

– Durante ventos e tempestades, mova-se para uma elevação mais baixa, pois raios são muito mais propensos a atingir objetos em locais mais elevados. Faça o máximo para ficar no nível mais baixo possível e evite grandes espaços abertos, onde você é mais alto do que qualquer outra coisa ao seu redor, como um campo de golfe ou campo de futebol;

– Em zonas rurais, as cercas longas devem ser seccionadas e aterradas (de 100 em 100 metros, por exemplo) para evitar criar um caminho contínuo para os raios, que pode levar destruição ao longo desta cerca;

– Não enfrente alagamentos e fique de olho em encostas e barrancos.

Em casa:

– Retire aparelhos elétricos das tomadas para evitar que possam queimar com as descargas elétricas. Se possível, desligue a energia elétrica, o gás e a água;

– Não use o celular ou telefone durante o período de incidência de raios, pois a rede de dados também pode ser caminho para uma descarga atmosférica;

– É preciso cuidado com o nível da água. Os disjuntores da residência deverão ser desligados se a água atingir a altura das tomadas mais baixas. Isso evita que a corrente de energia passe pela água. Caso a água atinja a caixa do medidor de luz, a energia elétrica da residência precisa ser desligada pela CPFL;

– Nunca use aparelhos elétricos e eletrodomésticos durante as tempestades ou em locais com água ou umidade, nem com as mãos ou os pés molhados. Cobri-los não gera qualquer efeito de proteção;

– Não mude a chave (verão/inverno – fria/morna/quente) do seu chuveiro se ele estiver ligado e, em caso de descargas atmosféricas, não usar o chuveiro.

– Em caso de dúvidas e emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Os clientes com interrupção de energia devem priorizar os canais digitais basta acessar o site www.cpfl.com.br ou baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ (disponível para Android e iOS). Ainda é possível entrar em contato com a distribuidora pelo WhatsApp (19) 99908.8888 ou enviar um SMS para 27351. Todos os canais registram a reclamação da mesma forma.

Nas situações de temporal, são priorizadas as ocorrências que atendem clientes essenciais, como saúde, segurança e abastecimento de água, seguidos daquelas que afetam o maior número de clientes.

Sobre a CPFL Energia. A CPFL Energia, há 109 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a segunda maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.

Focada em uma forma mais sustentável de produzir energia, tem na CPFL Renováveis uma das maiores empresas de geração da América Latina a partir de fontes alternativas, com um portfólio baseado em fontes limpas como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Em geração é a terceira maior agente privada do País, com capacidade instalada de 4.303 MW.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 10 milhões de clientes em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.