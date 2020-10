Na madrugada deste sábado, a Estação da CPFL foi alvo de furto, em Americana.

De acordo com a Polícia Militar, os indivíduos já haviam se evadido e durante o patrulhamento a equipe encontrou com o veículo Belina, que ao ver a viatura tentou fugir.

Em busca pessoal foi encontrado no bolso do criminoso um cadeado que foi estourado no local e dentro do carro os fios subtraídos.

Diante dos fatos os indivíduos permaneceram presos.