CPFL faz (de novo) retirada de aguapés na represa de Salto Grande

A CPFL Renováveis realiza um trabalho de remoção de aguapés da Represa Salto Grande, em Americana. Atualmente uma equipe de 12 pessoas trabalha no local, utilizando cinco caminhões, dois barcos e cinco escavadeiras hidráulicas. Na quarta-feira (3), por exemplo, foram feitas aproximadamente 600 viagens de caminhão com os aguapés retirados, segundo a Prefeitura de Americana; em 2021, foram mais de 8,3 mil viagens, com um aumento significativo no mês de fevereiro.

O secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabio Renato de Oliveira, esteve nesta quarta-feira (3), na Represa de Salto Grande, para fiscalizar a retirada das macrófitas (aguapés) do local, feita pela CPFL Renováveis. O engenheiro de meio ambiente da empresa, Daniel Daibert, acompanhou a fiscalização e informou que a programação para a remoção das plantas foi ampliada nos últimos meses.

“Estive no local, constatei que realmente o serviço está sendo feito e que a CPFL intensificou a força-tarefa, aumentando a quantidade de maquinários para atender a demanda. É um trabalho extenso, mas vamos continuar fiscalizando para não deixar acumular novamente os aguapés na Represa”, disse Fabio.

De acordo com Daniel, atualmente a empresa está utilizando na ação cinco caminhões, dois barcos e cinco escavadeiras hidráulicas e uma equipe de 12 pessoas. Somente nesta quarta-feira (3), foram feitas aproximadamente 600 viagens de caminhão com os aguapés retirados; em 2021, foram 8.313 viagens, com um aumento significativo no mês de fevereiro.