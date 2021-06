CPFL dá dicas para curtir festa junina em casa

As festas juninas chegaram e, neste ano, devido a pandemia do novo Coronavírus, as celebrações devem ocorrer num formato diferente, seguindo as recomendações de distanciamento social. Desta forma, a CPFL Paulista alerta a população para os cuidados com a rede elétrica que garantem a segurança e o bem-estar de todos.

“Estamos passando por um período delicado de isolamento social, mas isso não quer dizer que as pessoas não podem se divertir, basta ficarem atentas e se lembrarem que dentro de casa também tem existem riscos de choque elétrico. Nosso maior objetivo é promover a conscientização para que possamos contribuir para preservar vidas”, afirma Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia.

Para aqueles que já estão organizando a comemoração com os devidos cuidados com a pandemia, no conforto do seu lar e ao lado de pessoas com quem já convivem, é importante ficarem atentos na hora de preparar o ambiente. Um dos assuntos que requer atenção redobrada na organização é a montagem da decoração. É preciso tomar cuidado e jamais utilizar os bocais de lâmpadas como suporte para colocar enfeites como balões e bandeirinhas. Além do risco de choques elétricos, essa prática pode provocar também incêndios.

Com a pandemia, as apresentações de shows em lives passaram a fazer parte das comemorações dos brasileiros, dessa forma, deve-se evitar fazer gambiarras ou uso de ‘T’ para ligar os aparelhos na hora de assistir. É preciso observar o estado de conservação dos fios e caso seja necessário utilizar mais de um equipamento na tomada, dar preferência aos filtros de linha.

É necessário ter cuidado redobrado se optar por organizar a comemoração junina ou assistir as lives na área externa do imóvel, como em varandas, jardins ou quintais. Por serem áreas abertas, ficam expostas às ações climáticas, o que pode levar o contato acidental da água da chuva com os equipamentos e extensões. É preciso observar o melhor local, para que os aparelhos fiquem protegidos. Nunca se deve manusear aparelhos de som, freezers ou geladeiras com a mão ou o corpo molhado.

Dê preferência aos adereços de materiais isolantes em vez de metal, para evitar que conduzam energia, em eventual contato com a rede. Jamais solte balões! Ao atingir o sistema elétrico, os balões podem provocar graves acidentes e causar queimadas que, se ocorrerem próximas de linhas de transmissão, geram a interrupção no fornecimento de energia para muitos consumidores.

Em caso de vítima de choque elétrico dentro da residência, não tente tocar na pessoa que está recebendo a descarga, desligue o disjuntor ou a chave geral e ligue para emergência.

“Conscientizar a população sobre os perigos de acidentes ao aproximar-se da rede elétrica é um dos principais pilares do nosso Plano de Sustentabilidade. Queremos melhorar a saúde e os indicadores de segurança, intensificando nossas ações para funcionários, comunidade e fornecedores”, reforça Lopes.

A presença de um profissional capacitado em eletricidade é primordial para a checagem das instalações elétricas do local. A área em que serão realizadas as comemorações, seja o quintal, salão ou sala da casa, devem ser escolhidas observando-se todos os cuidados para garantir a segurança, de modo que a fiação elétrica seja preservada e mantenha sempre uma distância segura da rede de distribuição.

Veja as dicas da CPFL para garantir a segurança no período de Festas Juninas, mesmo dentro de casa:

Use apenas produtos com garantia e que apresentem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que comprovam a qualidade de produtos como lâmpadas e tomadas.

Fique atento ao manusear vergalhões de ferro, arames, escadas, réguas de alumínio e outros materiais metálicos que, ao se aproximarem ou entrarem em contato com a rede elétrica provocam graves acidentes

Nunca pendure as tradicionais bandeirinhas coloridas em postes, bocais de lâmpadas ou cabos.

Nunca coloque enfeites que contenham fios ou cabos metálicos em sua confecção próximo da rede elétrica.

Nunca faça ligações clandestinas ou gambiarras para fornecer energia para a comemoração da festa.

Não utilize “T” e dê preferência às réguas de energia.

É recomendado utilizar os serviços de um profissional capacitado para observar todos os cuidados com a rede de iluminação e alimentação (tomadas).

Segurança da população

Por meio da campanha Guardião da Vida, a CPFL prioriza a segurança com a população e traz dicas de conscientização constantemente para evitar acidentes com a rede elétrica. Entre os assuntos, estão os perigos de brincadeiras com pipas próximo às subestações e às redes elétricas. A CPFL reforça que as pessoas nunca busquem as pipas caídas em locais com equipamentos de energia, que podem causar acidentes e até morte. Confira essa e outras dicas em: https://guardiaodavida.com.br/

Em caso de falta de energia, ou acidente com a rede elétrica durante a comemoração, entre em contato com os canais de atendimento da CPFL Paulista: