CPFL anuncia novo número de WhatsApp para atendimento digital

A CPFL Paulista vem investindo fortemente na digitalização dos seus canais para entregar mais opções de atendimento e facilidades aos clientes, que não precisam sair de casa para realizar serviços com a distribuidora.

O atendimento por meio dos canais digitais do grupo cresceu de forma acelerada ao longo de 2020 e 2021, atingindo 88,6% das solicitações realizadas em ambiente online dos mais de 30 serviços disponíveis.

O App CPFL Energia, por exemplo, teve um crescimento expressivo durante o período da pandemia. De março, início da pandemia para dezembro de 2020, aumentou em 227% o número de usuários, chegando a 1.5 milhão de downloads. Em julho de 2021, a CPFL atingiu a marca de 2 milhões de downloads em seu App.

Agora, após esse crescimento e avaliação recebida pelos clientes, a companhia modernizou o serviço de Whatsapp, que passará a contar com nova ferramenta, mais usual e intuitiva. O objetivo da companhia é deixar o contato com o cliente ainda mais personalizado, digital e fácil, na segurança do seu lar.

Agora, os clientes da CPFL Paulista contam com um novo número para atendimento via WhatsApp: (19) 99908-8888. Atualmente, no Whatsapp, o cliente já pode realizar diversos serviços como: comunicar falta de energia, solicitar 2ªvia de conta, solicitar código de barras para pagamento da fatura e religação em caso de corte por falta de pagamento. A nova solução será melhorada de forma faseada e, no decorrer dos próximos meses, trará novidades que facilitará o uso do canal, o deixando ainda mais acessível.

Além do WhatsApp, a companhia conta com outras opções de atendimento digital: o aplicativo CPFL Energia (com navegação gratuita), o site da empresa e o SMS, além do atendimento do call center e atendimento presencial.

Nos canais digitais da empresa é possível encontrar mais de 30 opções disponíveis, como: solicitar segunda via de conta, trocar titularidade, pedir religação do serviço e até enviar documentos e fotos. Para ter acesso aos serviços, o cliente deve acessar http://www.cpfl.com.br/ ou baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ (com navegação gratuita) no smartphone ou tablet. A segunda via das contas também pode ser solicitada por SMS. Basta o cliente enviar um SMS com a palavra CONTA com o número do “seu código” (número presente na conta de energia) para 27351.

Serviço:

Canais de atendimento ao cliente:

Site: www.cpfl.com.br

App: CPFL Energia (navegação gratuita, disponível para Android e iOS)

WhatsApp: (19) 99908-8888

SMS: 27351

Call Center: 0800 010 1010