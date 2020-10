CPFL alerta. Perigos na rede elétrica na poda de árvores

urante este ano, por conta do distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão ficando mais tempo em casa. Para tornar esse tempo mais produtivo, alguns aproveitam para fazer pequenas reformas, realizando atividades como pintura ou poda de árvores no jardim ou na frente de casa. Estes serviços, quer sejam executados pelo proprietário ou por profissionais contratados, exigem atenção quanto às medidas de segurança a serem tomadas.

Levantamento da CPFL Energia mostra a importância deste tema. Em todo ano de 2019 as quatro concessionárias do grupo, entre elas a CPFL Paulista, registraram dois acidentes durante execução de poda, sendo um fatal. Esse ano, de janeiro a setembro, já ocorreram cinco acidentes, sendo dois fatais. Um deles aconteceu com um morador da cidade de Campinas, interior de São Paulo.

“É muito importante planejar todo o trabalho e fazer o reconhecimento do local, determinando os tipos de máquinas e ferramentas adequadas, bem como as distâncias seguras da rede elétrica. Além disso, é imprescindível que os serviços sejam realizados respeitando as normas técnicas de segurança”, explica o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor Lopes.

Consciente da importância em manter um trabalho permanente de orientação para a população, as distribuidoras do Grupo CPFL, trabalham fortemente a campanha de segurança “Guardião da Vida”. Além de dicas e conselhos para a população em geral e trabalhadores dos centros urbanos, a campanha traz informações sobre os cuidados que devem ser levados em consideração ao executar um trabalho de poda.

Confira algumas dicas de segurança da CPFL Paulista:

1. Jamais faça podas quando a árvore é muita próxima da rede elétrica ou mesmo os galhos toquem nos fios.

2. Nos casos em que galhos ou copa de árvores estejam oferecendo riscos e danificando os fios de energia elétrica, solicite avaliação da CPFL Paulista por meio dos canais de atendimento da empresa.

3. Para que seja possível uma intervenção imediata, caso ocorra faiscamento na rede elétrica, a comunicação deve ser feita na Central de Atendimento da distribuidora.

4. Em dias de chuva, temporais e fortes ventanias, é comum que galhos de árvores interfiram na rede elétrica, danificando os fios e postes de energia. Nestes casos, se houver interrupção no fornecimento de energia, o cliente deve utilizar o serviço Falta de Energia para comunicar a situação e nunca realizar poda nessas condições.

5. A responsabilidade pelas podas de árvores é da Prefeitura Municipal. A CPFL Paulista realiza podas somente em casos de extrema necessidade, como em situações emergenciais de risco para a população e a rede elétrica.

6. Na dúvida entre sempre em contato com um de nossos canais de atendimento e receba orientações para uma construção segura.