CPFL afirma ter investido R$9,1 milhões em Americana

O primeiro semestre de 2021 foi marcado por diversas obras de fortalecimento e modernização da rede elétrica de Americana. As ações, executadas pela CPFL Paulista, tiveram investimento de R$ 9,1 milhões no período.

A maior fatia deste valor – R$ 4 milhões – foi destinada a obras de modernização e construção de linhas de transmissão ou, ainda, melhorias nas redes de distribuição de energia. Este montante também contempla projetos de ampliação de capacidade das subestações que atendem o município.

Outro montante significativo dos investimentos serviu para obras de atendimento direto aos clientes. Foram R$ 2,8 milhões sobretudo para a ligação de novos clientes, incluindo as adequações necessárias na rede elétrica para efetuar essas ligações.

“Investimos em melhorias para acompanhar o crescimento do município. Queremos entregar ao cliente uma energia cada vez mais robusta, econômica, eficiente e sustentável. Nosso trabalho é garantir o fornecimento de energia com qualidade e segurança para toda a região”, afirma Roberto Sartori, presidente da CPFL Paulista.

Em Americana, o restante do investimento foi aplicado em obras de manutenção emergencial ou programada de componentes da rede, como postes e cabos, na instalação de equipamentos tecnológicos, como religadores automáticos, e em projetos especiais.

Região. Em toda a região de Campinas foram R$ 74,2 milhões investidos no primeiro semestre, contemplando 34 municípios, inclusive Americana. O valor foi utilizado em obras de melhoria, expansão e manutenção de redes de energia e atendimento ao cliente.

Ação nos temporais. As constantes obras de melhoria da rede elétrica representam menor impacto quando ocorrem vendavais. Contudo, em certos casos, a severidade de um temporal acaba afetando componentes importantes da rede, como postes, cabos e transformadores, sem os quais não é possível que o sistema funcione.

Em temporais mais severos, como o do último final de semana, a CPFL Paulista coloca em prática o seu plano de contingência para recompor a rede elétrica em geral danificada por ventos, descargas atmosféricas e pelo toque de árvores e galhos.

Nessas situações, a distribuidora inicia a recomposição da rede que atenda clientes críticos, como serviços de saúde, abastecimento de água e segurança pública. Na sequência, prioriza-se as ocorrências que causem falta de energia a maiores quantidades de clientes.

Alerta em tempestades. Uma das grandes preocupações do Grupo CPFL é com a segurança dos seus colaboradores, da população e também da rede elétrica. A campanha “Guardião da Vida”, em vigor há dois anos, oferece dicas e conselhos para a população em geral e trabalhadores sobre como manter a segurança especialmente em dias de temporal. Confira abaixo algumas dicas da campanha para prevenir e evitar acidentes:

– Nunca se aproxime ou toque em cabos elétricos caídos no chão. Se encontrar um fio elétrico caído, o mais adequado é sinalizar a área para que ninguém se aproxime e avisar imediatamente a distribuidora de energia;

– Durante os temporais, fique longe de locais e objetos isolados, como árvores, postes de luz, janelas e portas metálicas. Assim, você evita choques que podem acontecer por descargas atmosféricas;

– Retire aparelhos elétricos das tomadas para evitar que possam queimar com as descargas elétricas;

– Não use o celular ou telefone durante o período de incidência de raios, pois a rede de dados também pode ser caminho para uma descarga atmosférica;

– Nunca use aparelhos elétricos e eletrodomésticos durante as tempestades ou em locais com água ou umidade, nem com as mãos ou os pés molhados. Cobri-los não gera qualquer efeito de proteção;

– Se você for pego em uma tempestade de raios com um grupo de pessoas, mantenha uma distância de, pelo menos, 50 a 100 metros entre cada pessoa;

– Em zonas rurais, as cercas longas devem ser seccionadas e aterradas (de 100 em 100 metros, por exemplo) para evitar criar um caminho contínuo para os raios, que pode levar destruição ao longo desta cerca;

– Se um cabo de energia cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo, para tentar prestar socorro. Isole a área e acione imediatamente a CPFL.

Sustentabilidade. A ação faz parte do pilar Soluções Inteligentes do Plano de Sustentabilidade da companhia, que pretende investir, até 2024, R$ 350 milhões na rede de distribuição e automação das distribuidoras do grupo.

Desligamento programado. Os clientes das distribuidoras da CPFL Energia podem se cadastrar para receber gratuitamente os avisos de desligamentos programados. O cadastro dos clientes para recebimento dos avisos pelo celular e e-mail pode ser feito no site da CPFL Energia (www.cpfl.com.br). Clicando no banner “Desligamento Programado” é feito um direcionamento para a página onde é possível informar número de telefone e endereço de e-mail, tendo em mãos o Seu Código (número que consta nas contas de energia de cada unidade consumidora).

Para que serve um desligamento programado e quando ele ocorre?

Os desligamentos programados são procedimentos realizados pela CPFL para situações especiais, como troca de equipamentos, manutenção na rede e reposição de peças e componentes. Esse processo é necessário para garantir a segurança dos profissionais, da comunidade e da própria rede, não servindo para situações de desligamentos emergenciais, como os causados por temporais ou acidentes de trânsito.

Eficiência Energética. A CPFL Paulista investe em projetos de eficiência energética em toda a sua área de atuação para conscientizar sobre a importância do consumo eficiente e seguro da energia elétrica. As iniciativas fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e ajudam instituições públicas e filantrópicas a reduzirem suas contas de energia.